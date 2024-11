Soccorsi in mare dalla Guardia costiera, gli immigrati siriani sono stati trasportati nel porto di Roccella Jonica. Vanno ad aggiungersi agli altri 65 migranti giunti sulle coste reggine due giorni fa. Saranno ospitati in una struttura della Protezione civile

ROCCELLA JONICA (RC) - Settantatré migranti, tra i quali quattro bambini e sette donne, di cui una incinta, sono sbarcati nel porto di Roccella Jonica. I migranti erano stati soccorsi in mare, a 15 miglia da Capo Spartivento, da due motovedette della Guardia costiera. Gli immigrati, che hanno dichiarato di essere di nazionalità siriana, afgana e irachena, sarebbero partiti a bordo di una barca a vela in legno, cinque o sei giorni addietro da un porto della Turchia. Dopo le procedure di identificazione, i 73 migranti saranno ospitati in una struttura pubblica messa a disposizione dal Comune di Roccella Jonica e gestito dalla Protezione civile. Alle operazioni di soccorso, oltre alla Guardia costiera, ha partecipato personale della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dei carabinieri. Due giorni addietro, sempre nel porto di Roccella Jonica, erano giunti altri 65 migranti.