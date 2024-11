Sono giunte nel porto reggino a bordo della nave 'Etna' della Marina Militare che ha intercettato i migranti su vari natanti nello Stretto di Sicilia

REGGIO CALABRIA - E' arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave Etna della Marina Militare con a bordo 680 migranti di varia nazionalità intercettati nella giornata di ieri nel Canale di Sicilia. La nave in un primo tempo doveva dirigersi a Catania ma successivamente è stata dirottata a Reggio Calabria. Tra i migranti ancora a bordo, tutti in condizioni che sono complessivamente buone, ci sono anche donne e bambini. Ad attendere i migranti ci sono cinque autobus che li condurranno nelle strutture che dovranno ospitarli. Per organizzare l'accoglienza nella serata di ieri si era riunita l'unità di crisi istituita dal prefetto Claudio Sammartino alla presenza di rappresentanti delle forze di polizia, della Croce rossa, del 118 e della Protezione civile.