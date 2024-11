Scattato il piano di soccorso e accoglienza della Prefettura. Alcuni migranti saranno ospitati in una struttura messa a disposizione dal comune. Gli altri trasferiti

REGGIO CALABRIA - La Prefettura di Reggio Calabria ha attivato le procedure di soccorso e accoglienza per i 1.593 migranti di varie nazionalità che arriveranno stamattina a bordo della nave della Marina Militare San Giusto. A bordo della nave San Giusto ci sono 1.112 uomini, 252 donne e 249 minori. Come nei precedenti sbarchi alcuni migranti saranno ospitati presso una struttura messa a disposizione dal comune di Reggio Calabria. I restanti saranno trasferiti in altre strutture, anche fuori regione, secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. (ab)