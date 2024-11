L'ente di gestione: «L'apertura ha fatto registrare la presenza di sciatori provenienti anche dalla Sicilia e dalla Puglia, per poter godere ancora di una neve non prevista, fuori stagione»

«L'apertura degli impianti di risalita nel lungo fine settimana di Pasqua ha fatto registrare la presenza di sciatori provenienti anche dalle regioni limitrofe, Sicilia e Puglia, per poter godere ancora di una neve non prevista, fuori stagione». È quanto riporta una nota delle Ferrovie della Calabria che gestiscono gli impianti di risalita di Lorica.

«Sono molto contenta - afferma l'assessore regionale ai Trasporti Emma Staine - per i risultati raggiunti nel weekend di Pasqua. I numeri ci danno molta fiducia sul prosieguo e soprattutto testimoniano il buon lavoro svolto dagli operatori che, ad impianti ormai chiusi, sono stati pronti a riaprire e rendere un servizio straordinario agli amanti della neve, che in questi giorni è arrivata come gradito regalo di primavera. Dobbiamo rendere questa crescita stabile nel tempo, puntando a servizi efficienti per un turismo di qualità. Il nostro compito è quello di governare i processi di sviluppo, per imporci in maniera stabile sul mercato, ma serve un grande gioco di squadra in cui il lavoro dei privati e del partenariato si intrecci con il nostro. Un ringraziamento ai dipendenti e che hanno lavorato a questo risultato».

«Sono particolarmente soddisfatto - ha dichiarato Ernesto Ferraro, amministratore di Ferrovie della Calabria - dei numeri raggiunti e del lavoro di tutti gli operatori di Ferrovie della Calabria e non solo cui va il mio personale ringraziamento. Il loro impegno è fondamentale per consentire agli impianti di funzionare al meglio, in ogni periodo dell'anno, per offrire agli sportivi e agli amanti della neve, quella naturale che caratterizza le piste di Lorica, un inaspettato ma piacevole fuori programma e un servizio di assoluta qualità»