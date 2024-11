Dopo un weekend con un temporaneo aumento delle temperature accompagnato da tempo soleggiato o poco nuvoloso, l'inizio della settimana sarà caratterizzata dall'arrivo della prima perturbazione atlantica e delle prime piogge autunnali. Nella giornata di domani 26 settembre avremo una mattinata a tratti instabile sull'alto cosentino tirrenico, con piogge sparse alterante a schiarite; stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nel pomeriggio la perturbazione raggiungerà l'intera regione con piogge a tratti forti sul cosentino tirrenico e localmente lungo le coste catanzaresi tirreniche dove non si escludono temporali a causa dell'aria molto umida in risalita da Sud; altrove invece tempo variabile con schiarite alternate a piogge sparse soprattutto nelle zone interne e lungo il comparto jonico cosentino, crotonese e catanzarese; in serata piogge ancora diffuse lungo tutto il comparto tirrenico con possibili sconfinamenti verso le relative zone interne e sul versante jonico centro-settentrionale.

Temperature in calo con valori massimi compresi tra i 20°C e i 23°C. Venti dapprima deboli da Sud ma in rinforzo a partire dal pomeriggio-sera con raffiche a tratti forti da ponente. Mari generalmente mossi. In merito a ciò il centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta di livello 2 (arancione) sul territorio tirrenico cosentino (clicca qui per l'elenco dei Comuni), mentre altrove un'allerta ordinaria di livello 1 (gialla). In un primo momento era stata diramata solo allerta gialla.