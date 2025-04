È quanto certifica l'Istat che ha pubblicato i dati dell'ultimo Censimento regionale. Ci sono sempre meno nascite mentre aumenta il numero degli stranieri. Per quasi i due terzi i calabresi vivono nelle province di Cosenza e Reggio (64,5%)

La popolazione residente in Calabria, al 31 dicembre 2023, ammontava a 1.838.568 persone, in calo di 8.042 individui (a fine 2022 erano 8.844) rispetto allo stesso periodo del 2022 (-0,4%). Per quasi i due terzi i calabresi vivono nelle province di Cosenza e Reggio (64,5%). È quanto certifica l'Istat che ha pubblicato i dati dell'ultimo Censimento regionale.

La diminuzione rispetto al 2022, fa sapere l'Istituto nazionale di statistica, è frutto dei valori negativi del saldo naturale e di quello migratorio interno, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l'estero e dell'aggiustamento statistico.

Record di denatalità

In Calabria, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nuovi nati sono 13.282 (-169 rispetto al 2022). Nel 2023 si è ridotta la mortalità (-961 decessi rispetto all'anno precedente ) e il tasso di mortalità è sceso passando dal 12,4 all'11,9 per mille. Il maggior decremento si registra nella provincia di Crotone.

Più della metà (56%) dei 404 comuni calabresi ha una popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e vi risiede quasi il 30% degli abitanti. Quasi un terzo della popolazione (32,0%) vive nei comuni che hanno fino a 5.000 abitanti, e più di un quarto (28,1%) nei sei comuni con oltre 50.000 abitanti (Reggio Calabria, Catanzaro, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, Cosenza e Crotone). Reggio è l'unico comune a superare i 100mila abitanti (169.679unità) e ha il doppio della popolazione di Catanzaro (84.109 unità); secondo comune più popoloso della regione.

Tra i comuni non capoluogo spiccano per popolazione Corigliano-Rossano (74.268 abitanti) e Lamezia Terme (67.246). Le donne rimangono ancora in maggioranza: sono infatti il 51% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 36mila unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile.

L'età media si innalza rispetto al 2022 da 45,7 a 46,0 anni. Crotone e Reggio sono le province più giovani (rispettivamente 44,6 e 45,5 anni), Cosenza e Catanzaro quelle più anziane (46,5 e 46,4 anni).

709 centenari

Nel 2023, rileva l'Istat, la popolazione calabrese presenta una struttura per età sensibilmente meno anziana rispetto al totale del Paese. Tuttavia, anche in Calabria aumenta, rispetto all'anno precedente, la quota delle classi di età più avanzate tra gli anziani. In particolare, nella regione si contano 709 centenari, il 3,3% dei 21.211 che vivono nel nostro Paese. Di questi 24 hanno almeno 105 anni :in Italia sono complessivamente 677.

In aumento gli stranieri residenti

Aumentano gli stranieri residenti: quelli censiti sono in totale 99.907 (+2.845 rispetto al 2022- 2,9%), il 5,4% della popolazione regionale. Provengono da 155 Paesi con prevalenza da Romania (26,2%), Marocco (15,0%) e Ucraina (7,0%). La maggior parte degli stranieri risiede nella provincia di Cosenza (36.063), segue Reggio (29.786) e poi Catanzaro (17.928). Più staccate Crotone (9.013) e Vibo (7.117).