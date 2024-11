Dal giorno del naufragio le nostre telecamere e i nostri giornalisti hanno raccontato minuto per minuto la tragedia che ha sconvolto la Calabria e l’Italia intera. Ieri, numeri da record per l’edizione straordinaria del tg e la trasmissione di approfondimento serale

Numeri record quelli registrati ieri dai programmi di informazione di LaC Tv, che hanno acceso ancora i riflettori sulla strage dei migranti a Cutro.

Dal giorno del naufragio le nostre telecamere e i nostri giornalisti hanno raccontato minuto per minuto l’immane tragedia che ha sconvolto la Calabria e l’Italia intera: le ricerche dei dispersi, il dramma di familiari e le decine di bare allineate al PalaMilone di Crotone, l’arrivo del presidente della Repubblica e infine il Consiglio dei ministri a Cutro.

Ieri, l’edizione straordinaria del tg condotta dal direttore Pier Paolo Cambareri ha raccontato per oltre tre ore il Consiglio dei ministri a Cutro, grazie ai nostri inviati sul posto che hanno documentato tutti i momenti della giornata.

Dopo l’edizione del tg delle 20:30, nel corso dello speciale Link “La strage di Cutro, anno zero”, condotto dal vicedirettore Enrico De Girolamo, sono stati affrontati i risvolti politici della tragedia, con l’analisi della trasferta calabrese del Governo.

In tv, sulle testate e sui profili social del gruppo Diemmecom, le trasmissioni hanno incontrato grande favore di pubblico. In particolare nell’arco di tempo compreso tra il Tg Giorno e la trasmissione di approfondimento serale, sono stati quasi 300mila gli spettatori davanti a LaC Tv.

Un successo che si registra non solo per l’Auditel ma anche per le testate web del gruppo, che ieri hanno totalizzato oltre 300mila pagine viste. Numeri importanti anche sui diversi profili social targati Diemmecom, con oltre 60mila visualizzazioni e centinaia di migliaia di interazioni.

Risultati frutto dell’impegno di tutto il network, che ha lavorato ininterrottamente per garantire un’informazione di qualità e tenere alta l’attenzione su una strage che non può e non deve essere dimenticata. E domani le nostre telecamere torneranno a Cutro per seguire la grande manifestazione di protesta organizzata da associazioni e movimenti per dire basta alle stragi in mare.