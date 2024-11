Si fa presto a mettere accanto le attenzioni (molto diverse) riservate dal governo alle scuole e al Ponte sullo Stretto. Legambiente, nel rapporto annuale Ecosistema scuola paragona impegno e investimenti sui due temi. E lo fa con un approccio esplicito: «Da sempre consideriamo il Ponte sullo Stretto un’opera inutile e, certamente, non prioritaria per due regioni che hanno deficit strutturali in settori strategici quali sanità, trasporti e istruzione». La premessa serve a introdurre l’analisi sugli istituti scolastici in Calabria e Sicilia: «Analizzando le 838 scuole oggetto della nostra indagine, stiamo parlando di una vera e propria emergenza infrastrutturale che insiste in territori dove tutti i capoluoghi di provincia, con la sola eccezione di Caltanissetta, sono in area sismica 1 e 2 e in cui, mediamente, nel 65% dei casi non è stata effettuata la verifica di vulnerabilità sismica».

«Inoltre – continua la disamina – una scuola su tre ha necessità di interventi urgenti di manutenzione e negli ultimi 5 anni non è stata costruita alcuna scuola nuova. Quelle esistenti rientrano per l’85%, quando certificate, nelle ultime tre classi energetiche. Un quadro di qualità infrastrutturale che tiene conto, quindi, di un numero parziale di scuole analizzate, il 14,8% su un numero complessivo di 5.671 edifici delle due regioni, ma che restituisce, comunque, importanti bisogni di messa in sicurezza ed innovazione dell’edilizia scolastica. A questo si aggiungono la necessità di un incremento di servizi quali ad esempio, impianti per lo sport (di cui è dotato mediamente meno del 50% delle scuole), particolarmente importanti in due regioni interessate da significativi fenomeni multidimensionali di povertà educativa».

«L'unica priorità del Governo in queste due regioni - afferma Legambiente - è il Ponte sullo Stretto di Messina a discapito dello stato di salute delle scuole e della mobilità sostenibile, due priorità sui cui sarebbe urgente lavorare. Sul fronte della messa in sicurezza, altro osservato speciale è il Centro Italia colpito dal sisma 2016 dove negli ultimi 5 anni, denuncia Legambiente, gli edifici in cui sono stati realizzati interventi di adeguamento sismico sono solo il 3,4%».