Nuovo maltempo in arrivo sulla nostra regione. Una perturbazione atlantica infatti raggiungerà la Calabria associata ad un minimo di bassa pressione molto profondo capace di apportare maltempo a tratti intenso sulle zone joniche.

Già dalla nottata infatti e fino al pomeriggio di domani 30 novembre avremo piogge localmente di forte intensità sul comparto jonico crotonese, cosentino e parte del catanzarese, dove si potranno superare anche i 100 mm nelle aree più interne. Piogge moderate invece sul resto della Regione con possibili precipitazioni abbondanti lungo la fascia tirrenica cosentina. Maggiori schiarite a partire dalla serata con piogge perlopiù intermittenti e ancora di intensità moderata.

La perturbazione richiamerà anche aria decisamente più fredda dai Balcani: ciò infatti farà diminuire la quota neve sulla Calabria con possibili nevicate a partire dai 1200-1300 m di quota su Sila e Pollino fino alla tarda mattinata di domani, successivamente la quota neve andrà nuovamente a risalire fin sui 1600 m.

Saranno possibili nevicate a tratti anche molto abbondanti con accumuli che potranno arrivare addirittura sui 40 cm dai 1500-1600 m in sù e soprattutto sui versanti esposti ad oriente. Il tutto accompagnato da venti localmente intensi su cosentino jonico, crotonese e parte del catanzarese jonico con raffiche che potranno raggiungere i 70-80 km/h e conseguente moto ondoso in aumento sulle coste esposte. In merito a ciò il centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta di livello 2 (arancione) sul versante jonico crotonese e cosentino, mentre altrove un'allerta ordinaria di livello 1 (gialla). Il bollettino prevede precipitazioni diffuse a carattere temporalesco accompagnate da forti raffiche di vento.