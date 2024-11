I carabinieri hanno notificato i provvedimenti emessi dagli uffici giudiziari del tribunale del capoluogo

VIBO VALENTIA - Carabinieri al lavoro a Soriano e a Vibo. Nel centro delle pre Serre i militari hanno notificato ad un 36enne del luogo, Girolamo Macrì, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Vibo. L’uomo deve scontare 3 anni e 8 mesi di carcere. Macrì nel 2010 era rimasto coinvolto in un’inchiesta condotta dalla Procura del capoluogo. E in carcere a Vibo è finito Angelo Andracchi, 40 anni. I carabinieri gli hanno notificato un provvedimento di custodia cautelare per un cumulo di pene definitive a 7 anni e 6 mesi di reclusione. L’uomo, considerato dagli inquirenti vicino al clan Lo Bianco ha collezionato una serie di condanne per usura, detenzione di droga e porto illegale d’arma da fuoco.