Operazione dei carabinieri della stazione di Pizzo che hanno arrestato Massimiliano Di Leo, imprenditore di 41 anni. Nascondeva in casa una pistola beretta 7,65 con matricola abrasa

PIZZO (VV) - I carabinieri della stazione di Pizzo hanno tratto in arresto Massimiliano Di Leo, 41 anni, imprenditore del luogo. A seguito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo, i militari dell’arma insieme ad un’unità cinofila anti esplosivo del Gruppo Operativo “Calabria” hanno rinvenuto, occultata nella camera da letto, una pistola marca beretta cal. 7.65 con matricola abrasa perfettamente funzionante e 8 proiettili dello stesso calibro. All’atto del rinvenimento dell’Arma l’imprenditore di Pizzo non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Ora è rinchiuso nel carcere di Vibo Valentia a disposizione dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni. L’imprenditore, nel 2012, fu vittima di un attentato intimidatorio . Un suo dipendente per vendicarsi di un provvedimento disciplinare emesso da Di Leo, esplose due colpi di pistola contro l’imprenditore, senza però attingerlo. Anche in quel caso i Carabinieri fecero piena luce sul movente dell’azione delittuosa. L’operazione di oggi rientra in un più ampio servizio di controllo del territorio finalizzo al contrasto del crescente traffico di armi clandestine.