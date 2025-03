Lauropoli ha dato l’addio all’edizione numero 51 del suo Carnevale, una delle manifestazioni più amate e attese del territorio. La festa, che ogni anno richiama visitatori dal circondario, ha saputo regalare momenti di gioia e spettacolo, confermando il suo ruolo di custode delle tradizioni locali.

Quest’anno, il tema centrale del Carnevale ha celebrato la cultura e la fantasia, con ben sette carri allegorici che hanno sfilato per le vie del paese, trasportando il pubblico in un mondo di storie e suggestioni. Per sfidare le diverse ispirazioni e simpatie, i diversi gruppi partecipanti hanno portato in giro i personaggi storici di Walt Disney e Grease, grande impatto per i ragazzi del XXI Secolo che hanno proposto il trasformismo di Joker mentre il gruppo di Alta Tensione ha giocato contro tempo con l’ambientazione esotico del Chiringuito ideato tra nativi delle Isole Hawaii. Identificandosi negli anni delle proprie nascite, i Ragazzi del 2000 hanno sfilato con il carro dedicato a Stitch, animale immaginario dall'aspetto a metà strada tra un koala ed un cane. Dalla vicina Cassano è arrivo il Circo dell’Allegra Compagnia ma tanta letizia e gioia per i bambini della Scuola Materna Paritaria “F. Cabrini” con in testa le suore discepole consacrate a Santa Teresa del Bambin Gesù che hanno scelto i panni di Minny da sempre nell’immaginario dei più piccoli.

Il Carnevale di Lauropoli non è solo un evento: è un momento di comunità, un’occasione per rinsaldare i legami e valorizzare le proprie radici. Il successo di questa edizione è merito del lavoro instancabile di organizzatori, volontari e cittadini, che hanno messo cuore e impegno per rendere indimenticabile ogni istante.

Musica, danze e spettacoli hanno animato ogni angolo coinvolgendo giovani e meno giovani in un clima di festa collettiva. Una organizzazione certosina ha garantito la sicurezza per l’intero percorso, tutti gli associati della Pro Lauropoli hanno dato vita al progetto senza lesinare presenza e impegno. Abbiamo intercettato uno stanco ma soddisfatto presidente Franco Filardi: «Sono contento, tutto è filato liscio – dice il presidente - e di questo devo dare merito a tutti i ragazzi dell’Associazione che hanno collaborato nel celebrare il 51° Carnevale. Una manifestazione che senza una adeguata collaborazione era destinata a fallire. Oggi siamo qui a celebrare quello che è già consegnato alla storia – conclude Filarsi - e, incoraggiati dalla partecipazione e dagli applausi, tutti con il desiderio di tornare il prossimo anno, pronti soprattutto per pianificare da subito la 52° edizione.»

La giornata di chiusura è stata particolarmente emozionante: il grande corteo finale ha visto la partecipazione di oltre 300 figuranti in costumi creativi, sgargianti, carichi di colori ma arricchiti dal prezioso sorriso che, dopo mesi di prove, ha valorizzato i balli coordinati dei diversi gruppi.

Mentre le maschere tornano nell’armadio e le strade si spogliano delle decorazioni, Lauropoli si prepara già al prossimo Carnevale, con la promessa di continuare a stupire e incantare. Appuntamento al 52°!