Fermato a un posto di blocco i militari della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia hanno rinvenuto la droga, dichiarando in arresto il ventinovenne

VIBO VALENTIA - I militari della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia hanno tratto in arresto nella tarda serata di ieri Onofrio Calafapietra, 29 anni, residente nel comune di Sant’Onofrio. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella frazione Mesiano di Filandari hanno notato un’ autovettura muoversi con fare sospetto. Insospettiti dall’atteggiamento del giovane , hanno perquisito l’auto e rinvenuto in un vano porta oggetti, occultata all’interno di una busta in cellophane, 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Per il giovane di Sant’Onofrio, pastore con precedenti di polizia, sono scattate inevitabilmente le manette. Ora sii trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (ci)