A dichiararlo la presidente della Camera, Laura Boldrini, all’Unical in occasione del convegno “Donne, Mezzogiorno, Europa”: «Necessario prima mettere in sicurezza i cittadini»

La presidente della Camera, presente questa mattina all'Unical in occasione del convegno "Donne, Mezzogiorno, Europa" parlando con i giornalisti, ha rivolto anche una frecciata a Matteo Renzi, in relazione all’annuncio del premier di voler mettere nuovamente mano al progetto del Ponte sullo Stretto. «Il Ponte sullo Stretto non è una priorità in una Italia in cui il dissesto idrogeologico continua a fare enormi danni, in un'Italia in cui si muore di terremoto - afferma - Io penso che la nostra priorità sia quella di mettere in sicurezza i nostri cittadini, dopodiché c'è anche il resto però se dovessi io decidere come utilizzare le risorse sicuramente le utilizzerei per la messa in sicurezza del territorio».



Da segnalare un incidente diplomatico: il rettore Gino Crisci, nell'introdurre i lavori, ha letto un messaggio di Dorina Bianchi la quale si scusava per l'assenza della deputazione calabrese all'importante appuntamento. In realtà era assente la deputazione del Pd impegnata a Roma nella Direzione nazionale, mentre nell'Aula Magna erano presenti sia Jole Santelli che Roberto Occhiuto di Forza Italia, i quali però a quel punto, hanno preferito andarsene.

Santelli e Occhiuto vanno via: «Crisci pensava di essere alla direzione del Pd»