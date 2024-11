L’ex consigliere regionale: «L’ampia partecipazione registrata nella cerimonia di inaugurazione testimonia l’indice di gradimento dei cosentini verso la nuova Piazza»

«I cittadini chiedono alla politica di governare, di risolvere i problemi della collettività, di pianificare le opere e di portarle a compimento. Per questo non capiscono quando la politica abdica al confronto e alla proposta per cedere il passo all’accusa e alla critica a tutti i costi».





Cosenza, inaugurata piazza Bilotti





Lo afferma in una nota l'ex consigliere regionale Salvatore Magarò, presidente dell'associazione “Più di Cento”, secondo il cui è sbagliato criticare le opere apprezzate dai cittadini.

Piazza Bilotti a Cosenza, il Pd insorge: «Occhiuto inaugura un’opera non completata»





«L’ampia partecipazione registrata nella cerimonia di inaugurazione, testimonia l’indice di gradimento dei cosentini verso la nuova Piazza Bilotti. Bisogna prenderne atto e guardare avanti. Non è incartandosi in sterili polemiche che il Pd potrà riacquisire consensi in una città comunque ancora legata ai valori del centrosinistra. Occorre, al contrario, costruire una valida alternativa all’attuale gestione amministrativa, rifuggendo dagli attacchi alla persona e lavorando per individuare le giuste risposte ai bisogni dei cittadini, ai quali non interessano le pastoie burocratiche - conclude Magarò - ma avere una buona qualità di servizi, con più pulizia e meno discariche, più lavoro e meno tasse, più acqua e meno poltrone».