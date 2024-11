Sono stati soccorsi mentre chiedevano aiuto dal terrazzo. Decisivo l’intervento del pompiere fuori servizio. I passanti: “E’ un eroe”

REGGIO CALABRIA - Due anziani sono stati salvati dai vigili del fuoco dall'incendio divampato nella loro abitazione, a Reggio Calabria. Alcuni passanti hanno notato i due che chiedevano aiuto affacciati al balcone. Sul posto si trovava un vigile del fuoco in pensione che è intervenuto portandoli in salvo. Quindi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e consentito al 118 di raggiungere un'altra anziana che per problemi di mobilità non riusciva ad uscire.