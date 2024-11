Vigili del fuoco al lavoro due ore per impedire alle fiamme di raggiungere le tombe

FRANCAVILLA ANGITOLA (VV) - Un incendio sulla cui natura sono in corso le indagini si è sviluppato nella tarda serata di ieri all'interno del cimitero di Francavilla Angitola, nel Vibonese. In fiamme un cipresso secolare alto 20 metri. A far scattare l'allarme sono stati i vigili urbani che notando le fiamme ormai incontrollabili hanno allertato i vigili del fuoco. Le squadre del comando provinciale di Vibo hanno lavorato due ore per domare l'incendio provvedendo poi a mettere in sicurezza l'intera zona, evitando che il fuoco raggiungesse anche le cappelle vicine.