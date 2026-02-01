I dati 2025 certificano un forte aumento del traffico negli aeroporti (Lamezia supera i 3 milioni, per Reggio record storico), ma ogni nuovo viaggiatore è costato circa 48 euro: per gli esperti la media di settore è di circa 10 euro

Oltre 37 milioni di euro di fondi regionali per ottenere un incremento di circa 771.871 passeggeri in un anno: è questo il rapporto costi/benefici che emerge dall’analisi dei dati sul traffico aereo calabrese nel 2025. Lo offre il sito AeroportiCalabria.com in un’analisi sull’utilizzo dei finanziamenti pubblici per dare un impulso al turismo. Tradotto in termini concreti, ogni nuovo passeggero è costato alla Regione Calabria circa 48 euro, una cifra che, secondo il portale specialistico, sarebbe nettamente superiore alla media nazionale e internazionale, che si attesta intorno ai 10 euro per passeggero incentivato.

Il dato apre una riflessione sull’efficacia reale delle politiche di incentivazione adottate, soprattutto se si considera che, in altre realtà, con un incentivo complessivo di circa 16,50 euro a passeggero (inclusa l’addizionale comunale), lo stesso investimento avrebbe potuto generare, in termini teorici, oltre 2,2 milioni di passeggeri aggiuntivi. In Calabria, invece, il costo per singolo passeggero risulterebbe più alto di oltre 30 euro rispetto a parametri considerati sostenibili dal settore.

Nel dettaglio, la spesa regionale nel 2025 comprende 9 milioni di euro per il bando “Destinazione Calabria”, assegnato a Ryanair per le campagne di marketing tra gennaio e settembre (con ulteriori fatture attese per gli ultimi mesi dell’anno), circa 14 milioni di euro per la copertura dell’addizionale comunale sui passeggeri in partenza (6,50 euro a passeggero) e altri 14 milioni di euro erogati a Sacal per l’incentivazione delle rotte aeree.

A fronte di questi investimenti, il sistema aeroportuale calabrese ha registrato una crescita complessiva del +21,4% rispetto al 2024, pari a 771.871 passeggeri in più, e del +24,7% rispetto al 2019, anno pre-Covid, con un incremento di 868.553 passeggeri.

I dati del traffico aereo a dicembre: Lamezia, Reggio e Crotone

Nel mese di dicembre 2025, l’aeroporto di Lamezia Terme ha movimentato 205.547 passeggeri, con un coefficiente di riempimento medio del 78% e un forte incremento del traffico internazionale (+131,2%), a fronte di una flessione dei voli nazionali (-8,5%). Il totale annuo ha raggiunto 3.049.594 passeggeri, segnando un +12,4% rispetto al 2024 e superando il record del 2019.

L’aeroporto di Reggio Calabria ha registrato a dicembre 73.869 passeggeri, con una flessione mensile del -6,9%, ma con una crescita annua molto marcata: +56,9% di passeggeri e +44,6% di movimenti rispetto al 2024, raggiungendo il record storico di 977.984 passeggeri nel 2025.

Crotone, infine, ha chiuso dicembre con 25.007 passeggeri (+28,1%) e un coefficiente di riempimento medio dell’80%. Su base annua, lo scalo ha totalizzato 340.286 passeggeri, in crescita del +24,5% rispetto al 2024, superando il precedente record del 2015.

Quanto rendono gli incentivi

Numeri che certificano una crescita significativa del traffico aereo in Calabria, ma che pongono anche una questione centrale: a fronte di una spesa pubblica così elevata, il rendimento degli incentivi appare inferiore agli standard del settore. Un elemento che renderebbe inevitabile una valutazione più approfondita sull’efficienza delle politiche adottate e sulla sostenibilità futura del modello di incentivazione regionale. Il dibattito è aperto.