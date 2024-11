Il giovane viaggiava a bordo di un motorino; si è scontrato con un'auto

ROSSANO (CS) - Un sedicenne è rimasto ferito in modo grave, a Rossano, nello scontro tra il motorino che stava guidando e un'automobile. L'incidente stradale, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è avvenuto la notte scorsa. Il giovane è stato portato nell'ospedale della cittadina da dove, per la gravità delle ferite riportate, è stato trasferito all'Annunziata di Cosenza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e il 118.