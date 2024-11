La vittima è un pensionato Vincenzo Bloise di 77 anni, di Terranova da Sibari (Cs). Lo scontro all’alba di oggi im autostrada A14 bis, a Ravenna. Ferito l’altro conducente.

RAVENNA - Un automobilista di 77 anni, Vincenzo Bloise, di Terranova da Sibari (Cosenza), è morto nello scontro con un'altra vettura questa mattina verso le 6 sull'autostrada A14 bis, nel ravennate. Ferito il conducente dell'altra auto. Lo schianto è avvenuto al km 28, tra la frazione di Fornace Zarattini e lo svincolo per imboccare la Statale 16 Adriatica. La vettura guidata dal 77enne, una Ford Focus, in un tratto rettilineo è stata tamponata, presumibilmente a velocità sostenuta, da una Fiat Punto condotta da un quarantenne ravennate. All'impatto sembra non avere assistito nessuno: non è chiaro dunque come e perché la Fiat possa avere tamponato la Ford. Se cioè sia stata conseguenza di un improvviso rallentamento o di uno stop; o ancora di un colpo di sonno o del fatto che a quell'ora il sole a est era molto basso e si trovava proprio di fronte alle due vetture. L'anziano è morto sul colpo, l'altro conducente è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118: non è grave. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale; sono intervenuti anche i vigili del fuoco