L'incidente si è verificato alle 11,30 di questa mattina al bivio di San Calogero, Calimera, nel vibonese. Feriti gli occupanti delle due auto coinvolte

San Calogero (VV) - Un incidente stradale si è verificato questa mattina poco dopo le 11,30. Due auto, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate frontalmente. Il sinistro si è verificato in località Piana delle Querce all'altezza del bivio San Calogero, Calimera. Lo scontro ha coinvolto una Ford Fiesta e una Fiat Panda, quest'ultima condotta da un cittadino tedesco. Sull'altra auto viaggiava una coppia di Tropea. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti allo Jazzolino. I tre hanno riportato varie contusioni. I carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente che ha provocato qualche rallentamento alla circolazione stradale. (ci)