«L’ex capitano e storica bandiera dell’Inter, Javier Zanetti, in vacanza a Scilla! La Calabria è un vero e proprio paradiso, e il vicepresidente del club nerazzurro, assieme alla moglie, se ne è follemente innamorato». È quanto scrive sui profili social il governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

Il dirigente dell'Inter, in Calabria per partecipare a un convegno all'Unical e per alcune iniziative di solidarietà, insieme alla moglie Paula de La Fuente ha deciso di visitare la splendida località reggina e di postare sui social una foto sui social. Foto che non è passata inosservata diventando virale in poche ore.