Il cioccolatino a base di fichi e mandorle realizzato dalla maestra Isabella Mascaro protagonista della manifestazione che fino a domenica addolcirà il palato di decine di migliaia di visitatori. Caruso: «Non abbiamo niente da invidiare all’October Fest». Il presidente CNA Cosenza Marchese: «Evento che fa bene all’economia della città»

Taglio del nastro a Cosenza, per la 23esima edizione della Festa del Cioccolato, organizzata da CNA in collaborazione con il Comune di Cosenza. Il sindaco Franz Caruso non nasconde l’ambizione di trasformare questo appuntamento autunnale in una sorta di “October Fest” che, in concomitanza si svolge nella vicina Rende: «Sappiamo quanti numeri fa l'Oktoberfest, sappiamo quanti numeri ha fatto la Festa del Cioccolato, e noi tendiamo sempre a raggiungere chi è avanti, senza dimenticarci però chi c'è dietro. Credo che sia questa ormai una Festa assolutamente attesa, perché abbiamo tanti amanti del cioccolato che stanno già assaporando le delizie di questi espositori giunti da tutta Italia».

Simbolo dell’edizione 2026 “Peccato Bruzio”, il cioccolatino creato dalla maestra Isabella Mascaro. A tal proposito il sindaco di Cosenza Caruso dice: «Sono convinto che ogni anno la Festa del Cioccolato debba presentare una novità, perché il brand del nostro cioccolatino è caratterizzato dal prodotto tipico che viene utilizzato per la sua realizzazione, quindi propongo di pubblicizzarne uno diverso per ogni nuova edizione della Festa del Cioccolato».

A fare gli onori di casa, il presidente di CNA Cosenza Michele Marchese, che sottolinea con orgoglio come la presentazione della 23esima edizione della Festa del Cioccolato si sia svolta oltre i confini cittadini: «Abbiamo avuto l'onore e il piacere di essere ospitati alla Camera dei Deputati, finalmente abbiamo varcato i confini provinciali, regionali e siamo sbarcati a Roma».

Il presidente CNA Cosenza Michele Marchese si sofferma poi sulle novità di quest’anno: «Abbiamo pensato ad una gara tra i maestri cioccolatieri, che non solo si sfideranno nella preparazione del dolce più buono al cioccolato, ma presenteranno un cioccolatino. Chi vincerà la gara, perché ci sarà una vera e propria giuria a giudicare il miglior dolce, si aggiudicherà una somma pari a 5mila euro, messi in palio dalla CNA regionale, da investire in un contratto pubblicitario».

La Festa del Cioccolato, che l’anno scorso ha fatto registrare oltre 200mila presenze, ha importanti ricadute economiche. Ancora il presidente CNA Cosenza Michele Marchese: «Non fa bene solamente al nostro palato, ma anche all'economia della città, perché gli alberghi sono pieni, i ristoranti sono già tutti prenotati, i bar lavorano, i commercianti lavorano, quindi è un evento che porta economia e turismo».