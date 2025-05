La 78ª edizione del Festival di Cannes si svolgerà dal 13 al 24 maggio 2025. La giuria internazionale del concorso è presieduta dall'attrice francese Juliette Binoche.

Il Premio Starlight fa il suo esordio al Festival di Cannes, dopo undici edizioni svoltesi alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia, ideate e realizzate da Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria.

E c’è una firma calabrese quest’anno alla grande kermesse, fiore all’occhiello mondiale. Infatti il direttivo del Premio Starlight ha annunciato due premi speciali realizzati dal Maestro Orafo G.B Spadafora consegnati nello spazio Italian Pavilion.

La cerimonia d’apertura ha visto la straordinaria presenza di un'icona del cinema mondiale, Robert De Niro, che ha ricevuto la Palma d’Oro Onoraria, per la sua carriera leggendaria. Oltre ai grandi ospiti internazionali, l’Italia gioca un ruolo importante in questa edizione, sia nella giuria che nei film in concorso.

All’edizione in corso davvero impressionante la presenza delle star: Jodie Foster con Vie Privée, un thriller diretto da Rebecca Zlotowski, fuori concorso; Josh O’Connor con due pellicole in gara: The Mastermind, di Kelly Reichardt, e The History of Sound firmato da Oliver Hermanus.

Per il nuovo progetto di Ari Aster, intitolato Eddington, è impegnato un cast da capogiro: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler. Per The Phoenician Scheme, titolo italiano La trama fenicia, di Wes Anderson, con un gruppo di interpreti di altissimo livello: da Benicio del Toro a Scarlett Johansson, la quale firma la sua prima regia, Eleonor the Great.