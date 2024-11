Talenti naturali: tra i 4 migliori chef italiani per l’attenzione all’ambiente c’è anche la calabrese Caterina Ceraudo. La prestigiosa rivista Forbes sceglie i migliori cuochi per l’attenzione all’ambiente e per quello che mettono nel piatto. La cuoca crotonese è tra i magnifici 4 chef italiani, lei che ha sempre avuto un’anima verde, sempre attenta alla natura.

Caterina, un vero “talento naturale”, sulla sua pagina Facebook scrive «È davvero un grande onore, come è una enorme soddisfazione la motivazione con la quale emerge quella che, da sempre, è la nostra filosofia: “Attenta sostenitrice della buona cucina senza sprechi”».

Forbes spiega come «tutto nella cucina dei quattro chef, è etico, sostenibile, in un concerto di sapori che riporta al passato. Quello migliore, dei nonni. senza sprechi». E per Caterinia, chef stellata del ristorante Dattilo di Strongoli (KR), la qualificata rivista è ancora più precisa e dettagliata: «Nelle guide e nelle cucine migliori d’Italia, tra tanti uomini spicca ogni tanto (ancora poco) una figura femminile di rilievo. Ce l’ha fatta a emergere Caterina Ceraudo, Stella green della Michelin per due anni consecutivi, executive chef del Ristorante Dattilo a Strongoli (Crotone), attenta sostenitrice della buona cucina senza sprechi. Che qui può contare su un grande orto variegato e in costante crescita, olivete secolari e piante da frutto».

Caterina ama usare gli elementi in purezza. Per fare qualche esempio, c’è la sardella (una conserva a base di pesce), ghiaccio impastato con sale, peperoncino e finocchietto messo in barattolo e lasciato riposare un anno. Tenendo presente il connubio tra sostenibilità e gusto, molto richiesta la Spigola all’essenza di limone, omaggio al mare di Strongoli, a 3 km da questo magico agriturismo, che offre ospitalità.



Una stella, quella di Caterina Ceraudo, che continua a brillare sempre di più nel firmamento della cucina italiana e della più prestigiosa e naturale ristorazione. Lei della semplicità ha fatto il suo punto di riferimento. Lei punta tutto sulla bontà del particolare, del naturale. Per la gioia di papà Roberto, da cui è cominciato tutto.