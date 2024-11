Entra nelle battute finali la Mostra del Cinema di Venezia. Nel cuore della notte è stato assegnato al grande attore e pittore statunitense Matt Dillon e al regista bolognese Giorgio Diritti (Lubo a Venezia80) il Premio Fondazione Mimmo Rotella. Un premio di particolare importanza, evento collaterale della 80a edizione della Mostra internazionale di Venezia.

Hanno consegnato il riconoscimento Nicola Canal, presidente della Fondazione Mimmo Rotella e Gianvito Casadonte, direttore artistico del Premio, con loro Anton Giulio Grande per Calabria Film Commission che sostiene il Premio nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria. Il premio, come tutti i riconoscimenti assegnati da anni nel corso della Mostra del Cinema, è un’opera realizzata dagli orafi calabresi Spadafora, presenti a Venezia con Giuseppe Spadafora.



Nell’edizione 2022 il premio è stato assegnato a Oliver Stone. Nel 2021 NicolaCanal e Gianvito Casadonte hanno assegnato e consegnato il prestigioso riconoscimento al regista Mario Martone e all’attore Toni Servilo per il film “Qui rido io”.



Il prestigioso premio della Fondazione Mimmo Rotella è dedicato alla feconda relazione tra i linguaggi del Cinema e dell’Arte. È nato nel 2001 per volontà del grande artista calabrese Mimmo Rotella (Catanzaro 1918 – Milano 2006).



La 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera; iniziata al Lido di Venezia il 30 agosto, si conclude oggi 9 settembre 2023. La Mostra è riconosciuta ufficialmente dalla FIAPF (Federazione Internazionale delle Associazioni di Produttori Cinematografici) ed ormai considerata una delle più prestigiose manifestazioni del mondo dedicate sl cinema. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria, in uno spirito di libertà e di dialogo.