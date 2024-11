Nevica in diverse zone della regione. Disposta l'uscita a Falerna agli automezzi sprovvisti di catene. Code e rallentamenti

Era prevista ed è arrivata l’ondata di gelo e di maltempo che dalle prime ore della giornata sta investendo la Calabria. In serata non si esclude qualche fiocco anche a Lamezia Terme, Catanzaro e Reggio Calabria. Fino alle prossime 36 ore la Protezione Civile Calabria ha diramato infatti un’allerta per condizioni metereologiche avverse. Secondo i meteorologi si tratta di un’ondata di neve e gelo tra le più forti in Italia negli ultimi anni.



A causa dell'allerta meteo diramata in queste ore, il traffico è inoltre vietato da ieri agli automezzi privi di catene a bordo tra gli svincoli di Falerna, e Lagonegro, sulla corsia nord dell'A2 (ex A3 Salerno-Reggio Calabria). In Calabria, nevica in particolare nei tratti montani, dove prosegue senza sosta il lavoro di Anas, con uomini e mezzi spargisale e spazzaneve.



È stata inoltre imposta l'uscita a Falerna agli automezzi sprovvisti di catene, a causa delle possibili precipitazioni nevose con conseguenti rischi per gli automobilisti. Una colonna d'auto lunga alcuni chilometri si è formata fra le uscite di Lamezia Terme e Falerna.