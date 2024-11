Quello che facciamo, scriviamo, immaginiamo anche (quante volte ci è successo non solo di parlare con qualcuno di un progetto o un acquisto, ma anche solo pensarci, e poi ritrovarselo davanti scrollando la home del proprio social preferito) è tutto registrato in miliardi di cellette che compongono l’alveare di internet. Questo può essere anche uno strumento per monitorare trend e abitudini della popolazione. Così è per esempio per Instagram, il popolare social utilizzato soprattutto come contenitore di immagini, che ha dato pane a tanti influencer (e illusioni ad altrettanti “ininfluencer”).

La provincia più trend

Quello che possiamo sapere, al livello territoriale è, per esempio, la provincia calabrese più instagrammata (cioè con più tag). Per questo basta fare una semplice ricerca. Così, digitando una chiave essenziale, esce fuori che il capoluogo più citato è Reggio Calabria con 1.049.838 tag, tallonato da Cosenza che stringe in pugno i suoi 906.678 tag. A seguire Catanzaro 515.951, Crotone 406.324 e infine, a chiudere, Vibo Valentia con 164.498.

