La Zona economica speciale dovrebbe nascere nell'area di Gioia Tauro. Vertice a Palazzo Alemanni

CATANZARO - “Istituire subito la Zona economica speciale di Gioia Tauro”. E’ quanto chiedono alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Calabria, Autorità Portuale, società Mct e sindacati. In un vertice che si è svolto a Palazzo Alemanni il partecipanti al tavolo di concertazione hanno definito e sottoscritto un documento indirizzato al premier Renzi. “La Calabria - è scritto nella interpellanza - ha bisogno come non mai di strumenti urgenti da poter attivare immediatamente nelle zone strategiche del territorio, fondamentali per il rilancio di questa terra”. Regione, Autorità portuale, Mct e sindacati hanno chiesto che sulla questione intervengano i ministri delle Infrastrutture e dei trasporti, dello Sviluppo Economico e degli Affari regionali. Nel corso della riunione è stato anche affrontato il nodo del personale in cassa integrazione. Nonostante l’aumento delle commesse e dei volumi di movimentazione la Medcenter ha dichiarato 300 esuberi. Società e sindacati hanno raggiunto un accordo, pur dovendo fare ricorso agli ammortizzatori sociali, sulle misure da attuare a salvaguardia dei posti di lavoro.