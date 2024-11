La fortuna ha sorriso alla Calabria nell'ultimo concorso del Lotto, portando gioia e felicità a un fortunato vincitore di Crotone. Secondo quanto riportato da Agipronews, una persona ha vinto un totale di 184.875 euro con una giocata del valore di soli 4 euro.

I numeri fortunati che hanno cambiato la vita di questo vincitore sono stati 12-21-82-90, estratti sulla ruota di Palermo.

Ma questa non è l'unica buona notizia per gli amanti del Lotto in Italia. L'ultimo concorso ha distribuito complessivamente 8,5 milioni di euro in premi. Questo porta il totale dei premi assegnati da inizio anno a una cifra impressionante di 482 milioni di euro.