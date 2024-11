I vincitori hanno centrato un 9 Oro e un 7. L’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 600 milioni da inizio anno

Il 10eLotto premia la Calabria. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state realizzate due vincite per un totale di 58 mila euro. A Villapiana, in provincia di Cosenza, è stato centrato un 9 Oro da 50 mila euro, a cui si aggiungono gli 8 mila euro vinti a Reggio Calabria grazie a un 7.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 600 milioni da inizio anno.