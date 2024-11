L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 874 milioni da inizio anno

La Calabria torna a sorridere con il Lotto. Nel concorso di martedì 3 ottobre, come riporta Agipronews, a Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, un fortunato giocatore si è aggiudicato 50.596 euro.

