La decisione assunta per ridurre i problemi agli automobilisti. Attualmente il traforo è chiuso dalle 22 alle 6 a eccezione del sabato. Nelle prossime ore l’ufficialità

Galleria Limina aperta anche di notte durante il weekend di Pasqua. La decisione, per cui si attende solo l’ufficialità, mira a ridurre gli ostacoli sulla rete stradale, garantendo un viaggio più fluido e sicuro per tutti gli automobilisti nel periodo in cui si prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale. Nel dettaglio, a partire dalla notte di venerdì 18 e fino alla notte di lunedì 21 compresa, le gallerie Limina e Torbido rimarranno aperte al traffico, con il solo mantenimento del senso unico alternato all'interno della galleria “Torbido”.

Attualmente il traforo, lungo 3 chilometri e 200 metri, è chiuso soltanto nelle ore notturne, dalle 22 alle 6, ad eccezione della giornata di sabato. Durante gli interventi, il cui completamento è previsto entro il mese di ottobre, è garantito il passaggio per i mezzi di soccorso, mentre il resto del traffico, ad eccezione dei mezzi pesanti, è deviato sul percorso alternativo della strada provinciale 5 all’interno del territorio di Mammola.

Nel cronoprogramma dei lavori, per un costo complessivo che si aggira attorno ai 50 milioni di euro, necessari per garantire la sopravvivenza del tunnel, sono stati inseriti anche quelli previsti all’interno del tunnel del Torbido, con l’attivazione di un senso unico alternato regolato da due semafori.