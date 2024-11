Anche quest'anno l'associazione Misericordia sezione di Soverato ha risposto all'appello lanciato dai confratelli di Ruvo del Monte, in Basilicata, aderendo in vista del Natale, alla raccolta di beni per i piccoli pazienti degli ospedali pediatrici, tra tutti il Bambino Gesù di Roma, e per sostenere i genitori dei bimbi ricoverati che si trovano in case di accoglienza. «Ci hanno chiesto coperte, lenzuola, asciugamani ma anche una lavatrice che abbiamo già acquistato grazie alla donazione di un piccolo grande cuore, quello di una bimba di 8 anni che invece di ricevere i regali di Natale ha deciso di fare il giro dei parenti col suo salvadanaio e chiedere di mettere dentro quello che sarebbe stato destinato a lei per donarlo poi ai bambini meno fortunati - racconta il governatore Antonio Tavella -. Ma anche giocattoli, libri e beni alimentari, perché una spesa in meno per queste famiglie è già tanto».

Il valore della donazione

Piccoli gesti ma dal grande significato. Fino al 5 dicembre chiunque può fare la sua parte: «È possibile donare direttamente alla sede della Misericordia, in via della Galleria n. 23 a Soverato, oppure, se si desidera acquistare dei giocattoli, abbiamo siglato una convenzione con il Toys di Soverato e all'esterno ci sono dei carrelli destinati alla raccolta. Poi saranno i nostri ragazzi a ritirare il tutto e porteranno quanto raccolto a Roma il 6 dicembre». Dunque un impegno che prosegue quello dell'associazione da sempre al servizio della comunità in ambito sanitario e non solo.

Una storia lunga 25 anni

«La Misericordia il mese scorso ha festeggiato con una grande festa a Soverato i suoi primi 25 anni di attività. Abbiamo dedicato l'associazione a Pino e Antonella Tavella che sono i miei genitori e che hanno dato vita a tutto questo - racconta -. ll bilancio di tutti questi anni è sicuramente positivo, abbiamo raggiunto un parco mezzi di 14 unità, i nostri servizi coprono un territorio molto vasto, da Catanzaro a Guardavalle passando per le Serre. Ogni giorno portiamo avanti collaborazioni importanti come ad esempio quella con l'Asp. Un servizio al quale teniamo particolarmente è quello dedicato ai ragazzi diversamente abili che accompagniamo da casa a scuola e da scuola a casa. Durante l'estate siamo presenti ad eventi, concerti, sulle spiagge. Il nostro obiettivo principale è la solidarietà, chiaramente noi ci occupiamo anche di trasporti con ambulanze e mezzi speciali quindi si tratta di servizi a pagamento perchè per sostenere un'associazione come questa ci sono delle spese importanti che dobbiamo affrontare. Purtroppo non riceviamo nulla in regalo ma acquistiamo tutto ciò che è necessario, dall'ambulanza al carburante. Ma quando ci troviamo di fronte a situazioni disperate è chiaro che i servizi vengono erogati gratuitamente. Insomma, cerchiamo di dare quello che possiamo e i nostri ragazzi ci donano la cosa più importante che è il loro tempo».