Il camper della campagna itinerante “Questo non è amore” fa tappa a Zumpano

Prosegue la campagna itinerante di sensibilizzazione contro la violenza di genere della Polizia “Questo non è amore”. Oggi il Camper della Polizia di Stato farà tappa nel piazzale del Carrefour di Zumpano dalle 8 alle 14. Nel giorno di San Valentino, la Polizia sceglie di stare vicina alle donne con la campagna “…questo non è amore” che prevede in tutte le province italiane camper, pullman, gazebo e altri momenti d’incontro volti a rompere l’isolamento e il dolore delle vittime di violenza di genere, offrendo il supporto di un’equipe di operatori specializzati, in prevalenza composta da donne e formata da personale di Polizia specializzato, da medici, psicologi e da rappresentanti dei centri antiviolenza.

Un’idea che in circa sei mesi in 22 province ha consentito di contattare oltre 18mila persone, in maggioranza donne, diffondendo informazioni sugli strumenti di tutela e di intervenire su situazioni di violenza e stalking che diversamente sarebbero potute rimanere ingabbiate nel dolore domestico. Oltre alle tutele offerta dalla legge, che vanno dall’ammonimento al divieto di avvicinamento fino ai domiciliari e al carcere per i casi più gravi, la battaglia si gioca sul campo della prevenzione attraverso l’informazione e il superamento di una mentalità di sopraffazione.

In questa prospettiva si muove l’adozione del protocollo E.V.A. (Esame delle Violenze Agite) da parte di tutte le Questure. Procedura che consente agli equipaggi di Polizia, chiamati dalle sale operative di intervenire su casi di violenza domestica, di sapere se ci siano stati altri episodi in passato nello stesso ambito familiare. Tutto questo attraverso una procedura che prevede la compilazione di checklist che, anche in assenza di formali denunce, spesso impedite dalla paura di più gravi ritorsioni, consentono di tracciare situazioni di disagio con l’obiettivo di tenerle sotto controllo e procedere all’arresto nei casi di violenza reiterate.

Francesco Pirillo