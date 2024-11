VIDEO | Il presidente Giuseppe Esposito: «Così abbiamo voluto lanciare il nostro messaggio per infondere il coraggio di denunciare in chi ha subito delle violenze»

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita per la prima volta il 17 dicembre 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Pro loco di Acquaro, centro in provincia di Vibo Valentia, ha inteso divulgare, attraverso un video nel quale hanno prestato il loro volto alcuni soci, il dramma della violenza e la necessità da parte delle donne di trovare la forza per denunciare gli abusi subìti.

«Il video - ha spiegato il presidente Giuseppe Esposito - è stato realizzato con l'intento di dare speranza alle donne che subiscono violenza non solo fisica, ma anche psicologica. Auguriamo loro di trovare il coraggio di ribellarsi, perché la violenza non ha mai giustificazione e deve essere denunciata sempre».