La cittadina jonica non ci sta a mangiare la polvere e accelera per tornare sul podio del campionato che vede in gara le 15 Bandiere blu della Calabria. La classifica provvisoria. Ecco come continuare a votare

Diamante cerca di resistere sul primo gradino del podio, ma sente Roccella Jonica incombere a brevissima distanza. Dopo il contro-sorpasso della cittadina tirrenica, che nella pausa ferragostana è riuscita a conquistare la cima della classifica del Campionato delle vacanze lanciato dal network LaC, per eleggere la Regina dell'estate 2021 fra le 15 località calabresi premiate con la Bandiera Blu -, la rappresentante della costa jonica, Roccella appunto, non intende mollare e ormai dista appena lo 0,4% di voti da Diamante. Alle spalle dei primi due, ancora Santa Maria del Cedro, mentre al quarto si attesta Sellia Marina. In fondo alla classifica, invece, c’è ancora Tortora, con appena lo 0,3% dei voti.

Il risultato finale si avrà il 5 settembre, sommando quello della classifica stilata con i voti dei turisti, e quello della classifica ottenuta con i dati oggettivi, che tiene conto di pulizia del mare, delle spiagge, qualità di servizi connessi (tutti criteri che rientrano in quelli necessari per avere la Bandiera Blu; e solo le 15 località calabresi che l'hanno meritata sono prese in considerazione in questa gara. Ci sono tante altre splendide stazioni balneari in Calabria, ma o non hanno saputo, o non hanno potuto, o non hanno voluto fare quanto necessario per ottenere il marchio di eccellenza della Bandiera Blu; e questa iniziativa della nostra emittente è uno stimolo, perché agiscano in modo da meritare il riconoscimento.