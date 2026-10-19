L’evento a Tropea nell’ambito della XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo per approfondire il rapporto tra salute, cultura alimentare e valorizzazione del sapere scientifico. Collegamenti con Stati Uniti e Serbia

La lingua italiana non è solo letteratura e arte: è anche il linguaggio della scienza, della salute e della tavola. Parte da questa idea l'incontro "La lingua della salute. Scienza, alimentazione e Dieta Mediterranea come espressione del saper fare italiano", in programma a Tropea il 22 ottobre nell'ambito della XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (SLIM). La rassegna è promossa dalla Società Dante Alighieri attraverso la rete internazionale dei suoi Comitati, per diffondere lingua e cultura italiane nel mondo.

A ideare e organizzare l'appuntamento è Ludovico Montebianco Abenavoli, docente dell'Università Magna Graecia e componente del Consiglio direttivo del Comitato di Tropea della Dante Alighieri. L'obiettivo è allargare il perimetro della lingua italiana fino a comprendere il sapere scientifico, e indicare nella Dieta Mediterranea un tratto distintivo dell'identità e del saper fare del Paese.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali di Giuseppe Chiarella, prorettore vicario dell'Università Magna Graecia; Gianluca Gallo, assessore regionale all'Agricoltura; Titti Rando, presidente del Comitato di Tropea della Dante Alighieri; Paola Roncada e Aquila Villella, direttrici di Dipartimento dell'ateneo catanzarese; Daniele Scalea, presidente della Fondazione Machiavelli; Pietro Cianglia, presidente del Rotary Club Catanzaro Tre Colli.

La sessione scientifica sarà introdotta dallo stesso Abenavoli. Seguiranno gli interventi di Rossana Caridà, Daniele Torella, Maria Carlotta Rizzuto, Domenico Bilotti, Giuseppe Porcelli e Fabio Borrello, chiamati a indagare il legame tra salute, alimentazione, patrimonio culturale e valorizzazione delle produzioni agroalimentari.

Ampio il respiro internazionale. In collegamento interverranno Roberto Vicinanza della University of Southern California, Luigi Boccuto della Clemson University e Nataša Milić della University of Novi Sad.

I lavori saranno moderati da Franco Laratta, direttore dell’informazione di LaC, che condurrà anche il confronto finale attorno a una domanda: "La salute parla italiano?".

L'iniziativa conferma la collaborazione tra l'Università Magna Graecia e la Dante Alighieri di Tropea, nel segno di un dialogo tra ricerca e promozione culturale. Sul modello delle iniziative internazionali della Dante, l'incontro punta a far conoscere la lingua italiana e a raccontare la Dieta Mediterranea come patrimonio di salute, cultura e identità.