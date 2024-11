Dal 12 agosto 2016, ricorda Sorical, è entrato in funzione la nuova sezione filtrante dell’impianto Medma a cui è seguito lo spurgo della condotte di adduzione

La Sorical ha chiesto al Comune di Nicotera, amministrata da una commissione prefettizia guidata dal dottor Adolfo Valente, la revoca dell’ordinanza di non potabilità emessa il 26 settembre del 2014.

Nella lettera, inviata anche alla Regione (Dipartimenti Salute e Lavori Pubblici) e all’Asp di Vibo, Sorical fa presente che le refertazioni delle analisi effettuate da tre distinti laboratori di analisi (Arpacal per conto dell’Asp di Vibo, interno di Sorical e “Antico” di Siderno) negli ultimi mesi hanno confermato la piena conformità dell’acqua erogata dall’impianto Medma non solo per Nicotera Marina, ma anche per i Comuni di Joppolo, Ricadi e Tropea.

Sorical chiarisce anche che i pur lievi superamenti del parametro “manganese" rilevati dall'ARPACAL su campioni prelevati lo scorso 29 marzo, sempre presso il serbatoio di Nicotera Marina, risultavano in contrasto con quanto invece riscontrato dagli altri due laboratori: quello interno di SORICAL ed un'altro esterno (Antico di Siderno) che la stessa SORICAL ha inteso incaricare per una maggiore sicurezza. Ulteriori due nuovi campionamenti avvenuti il 11 e 26 aprile, sempre in contraddittorio con la ASP, (le risultanze che alleghiamo) confermando la piena conformità dell’acqua erogata.

Dal 12 agosto 2016, ricorda Sorical, è entrato in funzione la nuova sezione filtrante dell’impianto Medma a cui è seguito lo spurgo della condotte di adduzione, mentre nelle scorse settimane la società, su impulso del presidente della giunta Regione Mario Oliverio e in accordo con la commissione prefettizia, ha effettuato anche lo spurgo delle condotte della rete idrica di Nicotera Marina per eliminare i sedimenti che negli anni scorsi vi si erano accumulati in alcuni tratti.

Rispetto alla notizie divulgate da alcuni comitati di Ricadi, tra cui il Circolo locale di Legambiente, riportate da diversi organi di stampa, Sorical ribadisce quanto è stato già reso noto per il comune di Nicotera. L’acqua erogata rispetta tutti i parametri di legge come dimostrano le decine di analisi effettuate negli ultimi mesi.