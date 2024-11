Operazione della squadra mobile di Vibo Valentia che ha arrestato tre giovani del vibonese. Nascondevano un'arma clandestina.

VIBO VALENTIA - La Squadra Mobile di Vibo Valentia (nella foto il Questore Angelo Carlutti) ha tratto in arresta 3 giovani vibonesi per detenzione e porto illegale di un’arma clandestina, nonchè per la ricettazione della stessa. I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 12.00 in Questura.