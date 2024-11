In seguito a elezioni popolari, Sara Surace e Antonio Gangemi sono stati scelti per rappresentare Animella e Padreterno sul carro sacro della Varia di Palmi 2024. Sale l’attesa per la festa religiosa inserita nel patrimonio orale e immateriale dell’umanità dall’Unesco, che si svolgerà a Palmi domenica 25 agosto ed è dedicata a Maria Santissima della Sacra Lettera, la patrona della città.

La rappresentazione, da secoli, coinvolge migliaia di devoti che, con il cuore in gola e le emozioni a fior di pelle, assistono alla corsa dell’enorme carro votivo, pesante 20 tonnellate e alto 16 metri, trasportato a spalla da 200 ‘mbuttaturi (portatori). La struttura raffigura l’universo e l’assunzione in cielo della Vergine Maria. Le votazioni per il ruolo di Padreterno, tenutesi nella Villa Comunale Mazzini di Palmi, hanno dato per vincitore Antonio Gangemi con 1329 voti, il quale ha superato gli altri quattro candidati Antonio Artuso, Giuseppe Longo, Cristian Pasquale Scanzo e Giovanni Balzamà.

Gangemi ha un forte legame con la festa della Varia, è infatti da anni membro della Corporazione degli Artigiani. Per il ruolo che dovrà ricoprire, rappresenterà Dio Padre che offre sostegno alla Vergine ascesa al cielo, incarnata da una bambina, l'Animella.

Quest'ultima verrà incarnata da Sara Surace. L’undicenne si è classificata prima, con 1410 voti, alla selezione finale, svoltasi sempre in Villa Mazzini, precedendo Francesca Dentale e Alisea Deodato. La ragazzina pratica ginnastica ritmica fin dalla tenera età presso la scuola "Kolbe", ha gareggiato a livello agonistico ed è stata campionessa regionale e nazionale. A settembre Sara frequenterà la 2a B della Scuola Secondaria di primo grado "Armando Zagari", presso l'Istituto Comprensivo "De Zerbi - Milone".