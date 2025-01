Un appuntamento per illustrare anche al pubblico televisivo le linee guida della nuova direzione. Alle 13.00 sul canale 11 del digitale terrestre

Il futuro dell'informazione in Calabria e nel Meridione. E il ruolo del Network LaC, che rilancia le sue ambizioni editoriali a vantaggio della regione e a tutela degli interessi di chi non ha voce. Sarà questo il tema della puntata odierna di Dentro la Notizia, il format condotto da Pier Paolo Cambareri.

Ospite in studio il nuovo direttore responsabile di LaC News24, Franco Laratta, volto noto dell'emittente calabrese che parla all'Italia rivendicando per il Sud un ruolo centrale nelle politiche di rilancio economico e sociale del Paese.

Un appuntamento per illustrare anche al pubblico televisivo, ormai fidelizzato e partecipe attivo delle scelte giornalistiche adottate sin qui, le linee guida della nuova direzione targata Laratta, appena illustrate agli utenti web nell'editoriale di insediamento.

Un appuntamento per comprendere le scelte che saranno adottate e il racconto che verrà di una Calabria che non s'arrende né piega la testa di fronte ad alcun potere. Una puntata per cristallizzare nuovamente la mission di LaC nella consapevolezza di dover proseguire, con determinazione, sulla rotta tracciata dall'editore Domenico Maduli dieci anni fa.

Segui la diretta, a partire dalle ore 13, sul canale 11 del Digitale terrestre, sul 411 di TivuSat, sull'820 di Sky e sulla piattaforma LaC Play.