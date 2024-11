A presentare la serata Francesca Lagoteta, giornalista e conduttrice di LaC News24. Nel corso della serata prevista la cerimonia solenne con il conferimento del titolo di Connetable per la regione Calabria e la nomina di sette nuovi Chavalier

LaC Tv è il partner ufficiale del Grand Chapitre d’Italia che si terrà al Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna questa sera all'arrivo delle 20.

La nostra emittente accenderà i riflettori su uno degli eventi più particolari della Calabria.

Ospiti del patron Roberto Gallo sciabolatori provenienti da tutto il mondo che presiederanno una cerimonia solenne con il conferimento del titolo di Connetable per la regione Calabria e la nomina di sette nuovi Chavalier.

Il titolo di Connetble per la regione Calabria che sarà conferito a Roberto Gallo. A presentare l'importante serata sarà Francesca Lagoteta, giornalista e conduttrice di LaC News24.

La cerimonia sarà presieduta dal vice presidente e Gran Cancelliere Mr. Ludovic Giard, accompagnato da ospiti da tutto il mondo tra cui il Maître Argentier Mr. Nicolas Lemoine, il Maître Des Ambassades Mr. Philippe Brugnon, il governatore degli Stati Uniti mr. Philippe Milgrom, il governatore dell’Asia Mr. Hernri Wilder, l’ambasciatore per l’Inghilterra Mr. Justin Rhodes, l’ambasciatore per l’Italia Mr. Edi Dalla Sala, e altri invitati d’eccezione tra cui i membri della Scuderia Ferrari Club di Catanzaro, le cui vetture saranno visibili nel parcheggio del locale per tutta la durata dell’evento.

Alle 21, il Gran Galà a bordo piscina.

Dopo cena, la serata proseguirà con lo Show sotto le Stelle: ballerini, cantanti e musicisti si esibiranno dal vivo per intrattenere i presenti e regalare loro tutte le emozioni della musica live.