L’autrice Stefania Aphel Barzini da sempre si occupa di cibo e fornelli. Negli anni ha collaborato con l’istituto italiano di cultura a Los Angeles mentre in Italia, oltre ad aver aperto una scuola di cucina per stranieri, ha collaborato a lungo con il canale tv Gambero Rosso. Scrittrice prolifica di saggi autobiografici e di costume, di romanzi e libri di cucina, tiene corsi di Food Writing ed è consulente per l'organizzazione di eventi a tema enogastronomico.

Per guardare la puntata con Stefania Barzini non perdere il prossimo appuntamento con vis-à-vis, in onda mercoledì 2 marzo alle 14 e alle 20 su LaC Tv, canale 19 del DDT, su LaC Sat, canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. La puntata sarà disponibile anche su LaC Play.