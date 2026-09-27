Il giovane artista poliedrico di origini gioiesi ha entusiasmato il numeroso pubblico, accorso allo spettacolo di debutto, con prodezze alle cinghie aeree e adrenalinici volteggi in moto all'interno del globo d'acciaio:« È la mia passione, è come se fosse tutto naturale»

Coraggio, talento e una passione infinita per l’arte circense. A Gioia Tauro, il numeroso pubblico accorso allo spettacolo di debutto del Circo Greca Orfei della famiglia Mavilla, ha potuto assistere alle prodezze del giovane acrobata di 21 anni Marco Pellegrini. L’artista poliedrico, di origini gioiesi, ha entusiasmato la platea, dapprima, con un’avvincente ed elegante esibizione alle cinghie aeree, e in seguito, attraverso adrenalinici volteggi in moto all’interno del globo d’acciaio (unico motociclista italiano a esibirsi in questa disciplina).

Marco ha vissuto a Gioia Tauro fino ai 12 anni, prima di trasferirsi a Verona dove si diplomato all’accademia di arte circense. Vanta una prestigiosa partecipazione all’Italian Talent Festival, dove ha conquistato la medaglia d’argento nella disciplina delle Cinghie Aeree. Da 5 anni lavora nel circo di famiglia.

«È la mia passione, è come se fosse tutto naturale – ha raccontato ai nostri microfoni Marco-. Ci spostiamo sempre, cambiamo di continuo città. Non c'è solo lo spettacolo, c'è anche tutto il resto, dal montaggio, allo smontaggio, i viaggi, è una vita molto dura, se non sei davvero appassionato non la fai. Per me, stasera è stata un'emozione grandissima esibirmi davanti al mio pubblico, ai miei amici, alla mia città».