Tra gli eventi in programma per la Calabria Straordinaria al Vinitaly, anche la presentazione del volume “L'Alberello Enotrio” di Massimo Tigani Sava, giornalista professionista di lungo corso, tra i massimi esperti di radici storico-culturali e identitarie di cibo, vino e agroalimentare in Calabria.

Un appuntamento per ribadire l’importanza della storia del nostro territorio. Dagli Enotri all’Impero di Sibari, dai Sissizi di Re Italo a Corrado Alvaro: 400 pagine corredate da puntuali note condensano informazioni, spunti di riflessione, analisi, criticità ma anche opportunità non ancora totalmente colte e valorizzate.

All’incontro ha preso parte l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo: «Credo che Massimo Tigani Sava - ha detto - con questo suo impegnativo lavoro, ci sveli alcune peculiarità che noi non abbiamo di fatto mai conosciuto. Un lavoro che non poggia di certo su sabbie mobili, bensì su solide basi: la nostra storia, le nostre tradizioni. Tradizioni che dobbiamo ripescare e di cui dobbiamo riappropriarci».