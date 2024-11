Pomeriggio tra ricerca e solidarietà per Julio Ramón Lascano y Vedia, che ha tenuto una seguitissima lezione e dopo è sceso in campo insieme a Victor Dante Aloé con i giovani sostenuti dal Centro di ricerca sui diritti umani Michr e il Centro sportivo italiano

I diplomatici argentini Julio Ramón Lascano y Vedia e Victor Dante Aloé sono scesi in campo a Reggio Calabria, prima al Mediterranea International Centre for Human Rights Research dell’UniMed e poi al campetto di Modenelle, ad Arghillà.

Ieri pomeriggio, Lectio Magistralis di Julio Ramón Lascano y Vedia, ambasciatore del Servicio exterior de la Nación argentina, con tantissimi studenti, in presenza e collegati da remoto, direttori di dipartimento, direttori di riviste scientifiche e professori di circa 30 Paesi europei, latinoamericani e asiatici.

All’incontro all'Università Mediterranea c’erano il prorettore alla Ricerca Massimo Lauria, il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, il direttore del MICHR Angelo Viglianisi e il presidente del Centro sportivo italiano Reggio Calabria Paolo Cicciù.

Dopo la lezione dei due diplomatici si sono prestati ad una partitella al campetto di Modenelle, ad Arghillà Nord.

Da due anni, infatti, ci sono progetti e corsi post laurea promossi dal Centro di ricerca sui diritti umani Michr che hanno coinvolto i ragazzi della Polisportiva Arghillà a colori, esperienza educativa pensata e promossa dal Csi Reggio Calabria. Tante le azioni sostenute dai corsi, «tanti i diritti garantiti» dicono dal Centro Sportivo italiano di Reggio: diritto al gioco e allo sport, diritto all’istruzione attraverso l’acquisto dei libri, del materiale scolastico e del trasporto da e per scuola.

«Vedere in campo, in una partitella vera, i giovanissimi atleti e i due diplomatici è stato fantastico e significativo per tutti i presenti – ha detto il presidente del Csi Reggio Paolo Cicciù - Il gioco di squadra, la rete creata e la lungimiranza di studenti, insegnanti ed educatori, sta portando ad un grandissimo e inaspettato risultato. Se fosse Messi, il prossimo a venirci a trovare? Sognare, non costa nulla!».