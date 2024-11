L'indiscrezione circola con insistenza da ieri sera in città. La convocazione urgente per stamattina confermerebbe la notizia

Il vescovo di Lamezia Terme, monsignor Giuseppe Schillaci, sarebbe pronto a lasciare la diocesi calabrese. L'indiscrezione circola con insistenza in città dalla serata di ieri e la convocazione per stamattina di religiosi e fedeli sembrerebbe confermarla.

«I Rev. di consultori diocesani, il presbiterio, i diaconi, i religiosi, le religiose e i fedeli laici sono convocati da Sua eccellenza monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo, per le ore 12.00 di oggi sabato 23 aprile 2022 in cattedrale per comunicazioni urgenti inerenti alla diocesi».

Il messaggio è stato firmato dal vicario generale monsignor Giuseppe Angotti. Il vescovo Schillaci era giunto a Lamezia nel luglio 2019 proveniente dal clero di Catania e aveva preso il posto di monsignor Luigi Antonio Confora, che aveva guidato la diocesi per 12 anni.