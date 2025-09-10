Il deputato ha annunciato al question time della Camera la richiesta al ministro di potenziare le forze di polizia e destinare alla sorveglianza una quota del contingente militare»

«A Lamezia Terme vi sono due aree che da anni rappresentano un'emergenza di sicurezza e vivibilità: il campo rom di Scordovillo, il più grande del Mezzogiorno, e la località di Ciampa di Cavallo, quartiere di edilizia popolare segnato da occupazioni abusive, degrado igienico-sanitario e fenomeni di illegalità diffusa». Così il deputato della Lega Domenico Furgiuele intervenendo al question time della Camera.

«Per questo motivo - prosegue - ho personalmente chiesto al ministro dell'Interno Piantedosi di intervenire prontamente potenziando le forze di polizia già presenti e destinando una quota del contingente miliare alle attività di sorveglianza. È necessario un impegno strutturale che unisca sicurezza, legalità e inclusione sociale. Lamezia Terme e i suoi quartieri meritano di tornare ad essere luoghi sicuri e vivibili, dove lo Stato è presente, ascolta e interviene con decisione».