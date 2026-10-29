Grande festa e tanta emozione ieri mattina per l’inaugurazione del nuovo plesso della Scuola dell’Infanzia di Bella, parte dell’Istituto Comprensivo “Gatti Manzoni Augruso”. Una struttura moderna, sicura e progettata interamente a misura di bambine e bambini, che restituisce alla comunità un punto di riferimento fondamentale per la crescita e la formazione del territorio.

La cerimonia si è aperta con l’intervento della referente di plesso, l’insegnante Romina De Sensi, che ha accolto la comunità scolastica riunita per questo importante traguardo.

A esprimere grande entusiasmo è stata la Dirigente Scolastica, dott.ssa Antonella Mongiardo: «Questo giorno corona anni di attesa e impegno collettivo, consegnando ai nostri alunni uno spazio all'avanguardia dove la crescita, la sicurezza e la serenità educativa sono al primo posto. Vedere la gioia negli occhi dei bambini e il forte senso di comunità che ci unisce oggi è la più grande ricompensa per tutto il percorso che ci ha condotti fin qui».

Il progetto affonda le sue radici nel 2022, grazie a un finanziamento di 75mila euro ottenuto tramite il Pon "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia". La dirigente Mongiardo ha ripercorso le tappe di questa sfida: «Questa è una sede che non avevo mai neppure visto e che non avrei potuto vedere, in quanto poiché presa in carico dal Comune per i lavori di ristrutturazione, ma grazie alla condivisione collegiale e al lavoro di squadra ce l'abbiamo fatta".

La preside ha ringraziato gli amministratori, gli ingegneri e i tecnici comunali per «la costante interlocuzione e collaborazione mantenuta con la nostra scuola per il raggiungimento del nostro comune obiettivo, che è la crescita personale, sociale e culturale dei nostri bambini, ai quali dobbiamo garantire sicurezza e benessere didattico. E questo obiettivo possiamo raggiungerlo solo camminando e lavorando insieme, ognuno nel proprio ruolo e nelle proprie responsabilità».

La cerimonia è stata impreziosita da momenti di grande intensità e allegria, a partire dall'esecuzione dell'Inno di Mameli e da una simpatica sorpresa musicale curata dai piccoli alunni. All'evento hanno preso parte anche le autorità locali, tra cui l'assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Annalisa Spinelli, e l'assessore alle Politiche Sociali, Domenico Gianturco, che hanno portato il saluto dell'Amministrazione definendo la scuola “multietnica”.

La cornice artistica dell'evento è stata arricchita dall'esibizione dei docenti di strumento musicale Viscomi, Pagani, Sdanganelli, Servidone, Ferraro e Stranges. Presenti all’evento anche le ex insegnanti della scuola Giovanna Arcieri, Teresa Varone, Angela Spena, Ada Mirabelli e Giulietta Scalise. La mattinata si è conclusa nel segno della festa con il tradizionale taglio del nastro, celebrato alla presenza delle autorità, dei tecnici, delle famiglie e di tutto il personale, uniti in un ringraziamento corale per la straordinaria sinergia dimostrata.